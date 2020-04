VILLA SAN GIOVANNI Ripartita la distribuzione dei buoni spesa. Gli elenchi dei beneficiari saranno trasmessi alle forze dell'ordine

buoni spesa villaDa ieri e' ripartita la distribuzione dei buoni spesa. Sono stati distribuiti nella prima fase 896 buoni per 77 famiglie per un totale di 22.400 euro. Buoni da 25 euro ciascuno, ogni famiglia può ricevere 150, 350 o 450 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.

Durante la prima distribuzione ci si è accorti che una decina di domande accolte sulla base delle autocertificazioni erano in capo a soggetti che risultavano godere del Reddito di Cittadinanza. Ci sono state incongruenze rilevate durante l'istruttoria. Pertanto e' stato necessario fermarsi e approfondire meglio effettuando un controllo di secondo livello sulle dichiarazioni sostitutive presso gli uffici dei servizi sociali e affari generali coordinato dalla d.ssa Papasidero.

Dal primo elenco di aventi diritto residuano poco più di 50 mila euro su 103 mila euro stanziati dal governo per il nostro comune. Pertanto si prevede la riapertura di nuovi termini non appena finiremo con la distribuzione dei buoni spesa che e' in corso grazie al lavoro dei dipendenti comunali e dell equipe dell'assessorato ai servizi sociali. E' volontà della giunta trasmettere tutti gli elenchi alle forze dell'ordine per garantire una maggiore trasparenza. Per qualsiasi info in merito si può contattare il numero 0965/758310.

Nota pubblicata sulle pagine social del Comune di Villa San Giovanni.