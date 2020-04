Calabria, Consiglio Regionale convocato per il 27 aprile

Conferenza Capigruppo - CalabriaIl Consiglio regionale destinerà un milione di euro al Banco Alimentare per sostenere le famiglie calabresi particolarmente in difficoltà a causa del Covid-19. E’ quanto, tra l’altro, ha deciso la Conferenza dei capigruppo - accogliendo la proposta del presidente Domenico Tallini - riunitasi questa mattina con la partecipazione dell’assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella.

La Conferenza dei capigruppo ha, altresì, fissato per lunedì 27 aprile la data della prossima seduta consiliare che avrà i seguenti punti all’ordine del giorno: le dichiarazioni programmatiche della Presidente della Regione on. Jole Santelli; la proposta di modifica del Regolamento del Consiglio “per l’eventuale rimodulazione o istituzione di una nuova Commissione” e per disciplinare i casi in cui due consiglieri regionali non trovino l’accordo sulla scelta del capogruppo; il Def (Documento economico finanziario); la legge di stabilità ed il bilancio della Regione.

I gruppi dell’opposizione, tuttavia, avrebbero voluto che la discussione sulle linee programmatiche e sul bilancio (con un approfondimento sui fondi comunitari) avvenissero in due distinte sedute consiliari invece che in un unico dibattito.

La riunione della Conferenza dei capigruppo (durata 4 ore) è stata caratterizzata da un dibattito intenso, articolato e partecipato che ha spaziato dall’emergenza sanitaria ed economica alle nuove sfide che il Consiglio regionale si appresta a fronteggiare. “Annetto alla Conferenza dei Capigruppo - ha detto il presidente Tallini aprendo i lavori – una grande importanza, non solo perché ha il compito della programmazione dei lavori, ma anche perché ci consente di avere, sulle questioni di più stringente attualità, un costante confronto politico ed istituzionale. L’impegno legislativo a cui dobbiamo assolvere - ha aggiunto - mi auguro possa vederci responsabilmente coinvolti per il bene della Calabria. Questa legislatura è iniziata con l’avvio di una tragedia epocale, ma fin dall’inizio, pur dovendo osservare le precauzioni imposte dai protocolli sanitari, non abbiamo trascurato nulla per consentire al Consiglio di entrare in funzione. Quanto sta accadendo ci chiede di privilegiare un dialogo il più possibile costruttivo nel quale anche la diversità di vedute diventi occasione di arricchimento per qualificare le soluzioni da adottare”.

Hanno partecipato ai lavori i capigruppo Giovanni Arruzzolo (Forza Italia); Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia); Giuseppe Graziano (Udc) con il consigliere Nicola Paris; Tilde Minasi (Lega); Baldo Esposito (Cdl); Giuseppe Aieta (Democratici Progressisti); Domenico Bevacqua (Pd) e il vicepresidente Nicola Irto; Filippo Callipo (Io Resto in Calabria); Francesco Pitaro (Misto); Pierluigi Caputo e Vito Pitaro (Santelli Presidente).