SCILLA Buoni spesa, l'Appello dell'ex sindaco Pasquale Ciccone ai Commissari: "fate presto, la fame è una brutta bestia"

Ciccone<<Oggi sento il bisogno da ex Sindaco della bellissima Scilla di inviare un messaggio ai miei concittadini, con affetto nostalgia e grande rammarico.

In questo periodo terribile ho avuto modo di riflettere sul fatto di come l'emergenza sanitaria abbia capovolto gli obiettivi di sviluppo e crescita che la mia amministrazione si era posta e per i quali aveva lavorato con grande passione, cercando di realizzare un sogno, sebbene poi fermata da una legge ingiusta. Da progetti importanti oggi purtroppo siamo costretti a dovere affrontare una situazione di grande difficoltà, in una realtà surreale, dove i bisogni della gente da soddisfare sono quelli primari, delle necessità giornaliere.