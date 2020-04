Covid-19, Maria Grazia Richichi: "nessun nuovo caso a Villa San Giovanni"

A - COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI VILLA SAN GIOVANNI - <

Al momento nessuna comunicazione ufficiale e istituzionale è stata recepita, dunque, i casi confermati a Villa rimangono 4. Vi preghiamo di attenervi alle comunicazioni ufficiali onde evitare allarmismi che in questo momento fanno male alla comunità, anche perché, come fatto fino ad ora, vi terremo aggiornati tempestivamente qualora ci fossero novità. Stiamo monitorando la situazione di Acciarello rimanendo in continuo contatto con l’Asp>>. Le comunicazioni continueranno ad avvenire tramite questa pagina. Così il sindaco ff di Villa San Giovanni sulla pagina facebook del Comune.