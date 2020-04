"Reggioshopping.it" trova il sostegno di Falcomatà e della Città Metropolitana

Falcomatà«La nascita del portale “Reggioshopping.it”, promosso dalla Confesercenti, è un’iniziativa che trova il sostegno della Città Metropolitana perché contribuisce a lenire le difficoltà delle imprese e dei cittadini in una fase particolarmente critica per il commercio».

Il sindaco Giuseppe Falcomatà promuove l’idea lanciata dall’associazione di categoria, presieduta da Claudio Aloisio, che «è capace di far incontrare domanda ed offerta provando a superare lo stallo delle vendite causato dalle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus».

«Una crisi di proporzioni immani – ha sostenuto il sindaco – va combattuta anche attivando l’ingegno e mettendo in campo ogni spunto possibile per contrastare paralisi ed asfissia economica. Iniziative come reggioshopping.it, quindi, possono certamente tornare utili ad una causa di vitale importanza per la tenuta del sistema produttivo cittadino. Avere la possibilità di “navigare” in un vero e proprio centro commerciale virtuale rappresenta, così, una possibilità concreta per mantenere in vita circuiti altrimenti esposti ad un’agonia inimmaginabile soltanto fino ad un mese fa».

«Si potrà acquistare stando da casa – ha aggiunto Giuseppe Falcomatà – ma la speranza è che presto si possa tornare, comunque, a guardare negli occhi il proprio negoziante di fiducia, stringere la mano e consegnare sorrisi ritirando i propri prodotti preferiti, rivivere una normalità negata dalle contingenze e da un virus infimo e subdolo».