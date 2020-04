BAGNARA CALABRA Negozi alimentari chiusi a Pasqua e Pasquetta. Vietato uscire di casa se non per motivi strettamente necessari

ChiusoIl Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta) di ogni tipologia di vendita sia in sede fissa, sia ambulante sia a domicilio, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie; delle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati sia su rete stradale.

Nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in quanto luogo pubblico e aperto al pubblico e facendo rispettare la distanza di un metro tra le persone per le motivazioni in premessa. Allo stesso tempo dispone altresì di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed invita in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario, rispettando la distanza di sicurezza minima di un metro ed il divieto generale di assembramento.

In caso di mancata ottemperanza si applicano le sanzioni previste dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 , all'art. 4 che comma 1 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Qui l'ordinanza completa http://servizionline.comune.bagnaracalabra.rc.it/AlboPretorio/Public/VersioneGrafica/Pubblicazioni?codice=1&Tipologia=6