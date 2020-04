BAGNARA CALABRA Da oggi pomeriggio il Comune avvia la distribuzione dei buoni spesa agli aventi diritto

Buoni spesa Bagnara Calabra Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale: ”E’ stato un grande lavoro di rete”.

Relativamente all’avviso pubblico (scaduto alle ore 24,00 del 07 aprile u.s.), per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa di cui all’ Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19 “, con la quale sono stati assegnati al Comune di Bagnara Calabra Euro 91.880,47, si comunica che alle ore 24:00 di martedì 7 aprile sono pervenute n.371 istanze.

Nella giornata di ieri è stata definita la graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico emanato nei giorni scorsi, dalla quale risulta che tutti coloro che hanno presentato l'istanza entro i termini stabiliti sono stati ammessi. Per far fronte alle 371 istanze sono in fase di stampa n. 3967 buoni spesa dal valore nominale di € 25,00 ed € 10,00 per una spesa complessiva pari ad € 73.210,00.

La distribuzione dei buoni spesa inizierà dal pomeriggio di oggi seguendo l’ordine della graduatoria per mezzo consegna a domicilio, in busta chiusa, con il supporto dei volontari Vigili del Fuoco distaccamento di Bagnara e volontari della Croce Rossa Italiana sede di Bagnara. Pertanto si invitano i cittadini che hanno effettato richiesta del bonus di non telefonare agli uffici comunali, né di recarsi presso la sede municipale. La somma residua di Euro 18670,47 verrà ridistribuita agli aventi diritto presenti in graduatoria. Per venire incontro ai cittadini più bisognosi e consegnare i buoni nel più beve tempo possibile è stato espletato un grande lavoro di rete, costituito dall’abnegazione dei dipendenti comunali del settore Affari Generali – Servizi Sociali ed in particolare del responsabile del settore. Dott. Vincenzo Calabrò, con l’importante contributo degli esercizi commerciali che hanno aderito alla convenzione e l’instancabile lavoro dalla Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco.

Per gestire in modo celere la raccolta e verifica delle istanze, la formazione della graduatoria e la produzione dei buoni spesa, il responsabile del settore ha inoltre coinvolto nella rete di solidarietà anche i volontari esperti in tecnologia dell'informazione dell'Associazione di Promozione Sociale Ferrovie in Calabria ed in particolare lo studente dell'UniCal Fabio Rafele, a cui va il nostro ringraziamento. La citata associazione ha riadattato in tempi celeri il software che viene utilizzato in tutta Italia per la gestione delle prenotazioni dei treni turistici e la stampa dei titoli di viaggio, convertendo lo stesso alla gestione dei buoni spesa: un eccellente esempio di riutilizzo tecnologico a costo zero, che puntiamo di evolvere ulteriormente per affrontare le prossime sfide.

Finita la fase di distribuzione dei Buoni Spesa inizieranno i controlli delle autocertificazioni. Si ribadisce infatti che al fine di procedere con celerità alla distribuzione degli aiuti, tutti i comuni Italiani hanno fatto ricorso al sistema dell'Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che tuttavia prevede i controlli successivi "a valle del procedimento". Pertanto il Responsabile del Settore e l’Ufficio dei Servizi Sociali, così come già previsto dal bando, provvederanno all’invio dell'istruttoria alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle Entrate per controllare dichiarazioni mendaci. Siamo soddisfatti di quanto fatto da questa rete ed orgogliosi dello spirito ed impegno di solidarietà di tutti i cittadini, un sentimento ed una propensione che, ognuno per la sua parte, hanno spezzato il silenzio assordante che in questi giorni, per il rispetto delle regole, si è impadronito della nostra cittadina.

L’Amministrazione comunale ed il settore Affari Generali – Servizi Sociali faranno di tutto per favorire le prerogative dei cittadini bisognosi, con l’augurio che presto si possa tornare alla normalità delle nostre vite, a questo scopo invitiamo i cittadini a continuare al rispetto delle regole per accelerare questo obiettivo.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.