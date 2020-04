Villa, bando per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari della misura di emergenza covid 19 per l’erogazione di buoni spesa

Comune di Villa San Giovanni«È disponibile on line, sul sito del Comune di Villa San Giovanni, il bando per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari della misura di emergenza Covid-19 per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità».

A renderlo noto è il sindaco f.f. Maria Grazia Richichi che comunica come «grazie al lavoro di tutta l’amministrazione, in sinergia con la minoranza, gli uffici e il terzo settore, abbiamo già predisposto tutto affinchè già da oggi le famiglie in difficoltà possano richiedere questo beneficio. La nostra comunità ha già dimostrato di essere solidale e presente per chi versa in condizioni di bisogno mettendo in atto diverse attività di supporto. Questo sostegno aiuterà tanti nostri concittadini in un momento di emergenza che sta mettendo a dura prova l’intero paese. Per questo chiedo a tutti di avere rispetto delle regole imposte e di essere responsabili verso chi ne ha più bisogno».

Nell’avviso si intendono per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa.

Il buono spesa è assegnato una tantum e l’importo è determinato come segue:

- nuclei fino a due persone 150 euro