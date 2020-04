Calabria, Giunta Regionale: le principali misure adottate mercoledì 1 aprile

citt È tornata a riunirsi oggi al completo, presso la Cittadella di Catanzaro, la Giunta Regionale.Durante la riunione sono state affrontate le criticità relative all'emergenza Coronavirus e sono stati approvati alcuni provvedimenti di contrasto alla crisi economica in atto nella nostra regione.

Su proposta dell'assessorato al lavoro, sviluppo economico e turismo, Fausto Orsomarso, la Giunta ha adottato, l'atto di indirizzo per misure di aiuto alle imprese, competitività sistema economico e produttivo regionale. Si tratta di un fondo di centocinquanta milioni di euro subito disponibili per offrire una iniezione di liquidità alle aziende e ai professionisti calabresi colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza coronavirus. Il fondo che prende il nome di “Riparti Calabria” è volto a garantire un sostegno da 10 mila a 400 mila euro a favore di piccole imprese, professionisti e partite iva."Questo fondo - aggiunge Orsomarso - è nato per affrontare l’emergenza, ma ci accompagnerà per i prossimi cinque anni e potrà essere alimentato con ulteriori risorse. La tempestività dell’intervento e l’importanza delle risorse messe in campo fanno della Calabria la regione che più di tutte si è impegnata nel sostegno alle imprese colpite dall’emergenza coronavirus, ora auspichiamo che anche il governo nazionale avvii interventi finanziari consistenti ed efficaci a sostegno del mondo produttivo".Mentre su proposta dell'assessorato al Bilancio e Politiche del Personale è stato deliberato il Documento di economia e finanza della Regione Calabria (Defr) per gli anni 2020-2022 ed è stato approvato, nell'ambito dell'Esercizio provvisorio 2020, una variazione al bilancio di previsione 2019-202, annualità 2020, Dipartimento tutela della salute, con l'assegnazione di risorse dallo Stato per la realizzazione di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica determinata dal Covid-19.È dell’assessore all'ambiente Sergio De Caprio la proposta, approvata dall’Esecutivo, di costituzione del Comitato d'indirizzo dell'Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Calabria che dovrà occuparsi della verifica del contenimento delle spese e la riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale.Su proposta dell'assessorato alle politiche agricole, sviluppo agroalimentare, politiche sociali e per la famiglia Gianluca Gallo è stato approvato il Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle foreste regionali, anno 2020.Infine la Giunta, su proposta dell'assessore alle infrastrutture, pianificazione e sviluppo territoriale, pari opportunità, Domenica Catalfamo ha deciso la proroga al 31 dicembre 2020 del periodo transitorio per la trasmissione dei progetti sulla piattaforma sismi.ca nella tipologia altre opere (legge regionale n. 37/2015 s.m.i. - r.r. n. 15/20017).