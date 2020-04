Il consigliere Spoleti auspica l’attivazione di adeguati strumenti per agevolare le domande e le consegne dei “bonus spesa” nelle Frazioni

foto spoletiCome Consigliere Delegato alle Frazioni esprimo preoccupazione per le difficoltà che potrebbero incontrare i cittadini residenti nelle Frazioni e nelle campagne lontane dal centro urbano, per la compilazione della domanda di richiesta del BUONO SPESA e per la consegna degli alimenti di prima necessità.

A tal proposito invito il Sindaco e il dott. Vincenzo Calabrò Responsabile Servizi Sociali, a rendere snelle quelle che saranno le procedure di consegna, in particolar modo nelle Frazioni di Solano Inf., Ceramida e Pellegrina, in questo periodo straordinario di emergenza sanitaria, viste anche le ordinanze che vietano l’uscita delle persone dalle proprie abitazioni e per diminuire al minimo i contatti. Ho sollecitato l’individuazione di esercizi commerciali e strutture produttive atti a fornire beni di prima necessità più vicini al territorio delle frazioni, qualora si rendessero disponibili ad accettare il buono spesa. La raccomandazione che mi sento di fare è utilizzare il BUONO SPESA per acquisti di generi alimentari di prima necessità (esclusi alcolici).

Confidando nella solidarietà di tutti, mi sento di ringraziare l’attività di volontariato svolta dalla Croce Rossa di Bagnara da sempre impegnata nel sociale assumendo sempre incarichi pubblici, riconosciuti dal comune di Bagnara Calabra. Inoltre ho segnalato al Sindaco, di essere stato contattato dal Direttivo dell’Associazione Pellegrinese, che dà la disponibilità di una stanza della sede dell’Associazione qualora servisse come punto operativo per svolgere attività di contatto nelle Frazioni in questo particolare momento per contattare persone in difficoltà e per snellire le procedure burocratiche a fini sociali. UNITI CE LA FAREMO.