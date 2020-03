Nino Spirlì“Da domani gli occupanti della tendopoli di San Ferdinando potranno fare affidamento su una cucina da campo e dei pasti caldi. In questi giorni di emergenza non ci siamo fermati e abbiamo lavorato per dare risposte al territorio. Un risultato ottenuto con l'impegno rapidissimo della Protezione Civile regionale che, con una cucina da campo subito allestita, si occuperà di preparare i pasti per tutti i migranti della tendopoli e non solo. Grazie ad un servizio ‘navetta’, la Protezione Civile ed i suoi volontari, consegneranno i pasti caldi anche ai migranti che vivono nei casolari di campagna dei comuni limitrofi”. Lo rende noto il vicepresidente della Giunta regionale, Nino Spirlì.

“Le derrate alimentari - aggiunge Spirlì - saranno fornite dalla Regione Calabria in collaborazione con la Caritas Diocesana. Un'operazione necessaria, nella prevenzione di eventuali atti di disperazione che potrebbero riflettersi sulla tendopoli e i paesi vicini. Un pensiero particolare va a tutti i volontari in prima linea. Un grazie alla Protezione Civile della Calabria, nella persona dell'ing. Domenico Pallaria e del suo capostruttura ing. Antonio Nisticò, per la rapidità e l'umanità dimostrata nella risoluzione del grave problema. Le polemiche non ci interessano. Pensiamo ai fatti. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza di tutti in un momento difficile come questo che stiamo attraversando”.

MIGRANTI, SPIRLÌ: "CUCINA DA CAMPO A TENDOPOLI SAN FERDINANDO"