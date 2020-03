BAGNARA CALABRA Covid-19, buono spesa: Manifestazione d'interesse del Comune rivolta agli esercenti

a - Comune di Bagnara CalabraEmergenza covid-19 e bonus alimentare, appello dell’assessore Ruggiero agli esercenti

Con ordinanza n.658 il Dipartimento della Protezione Civile ha dato attuazione al piano straordinario per la distribuzione delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. L’importo che è stato assegnato al nostro Comune è di Euro 91.880,47 ed al fine di dare subito avvio a tale misura di emergenza alimentare si invitano gli esercenti nella vendita al dettaglio di generi alimentari a partecipare alla Manifestazione di Interesse emessa con Avviso Pubblico, le cui adesioni scadranno alle ore 18,00 del 31 marzo p.v..

E’ una misura urgente e di utilità collettiva perché in questo difficile momento sono tante le famiglie in sofferenza economica che non riescono ad acquistare beni alimentari di prima necessità, per questo sin dall’uscita dell’ordinanza da parte della Protezione Civile, i Servizi Sociali stanno già lavorando senza sosta per attuare nel più breve tempo possibile il bonus alimentare che darebbe una boccata di ossigeno alle tante famiglie in difficoltà. L’invito agli esercenti è un vero e proprio appello che faccio affinchè aderiscano in tanti e subito! Stiamo creando una rete solidale per stare vicino ed aiutare i nostri cittadini che in questo periodo di emergenza sanitaria si ritrovano in un’altra emergenza, quella alimentare. Nei prossimi giorni verranno resi noti le modalità di erogazione del bonus e le modalità di richiesta dello stesso, modalità concordate con l’Ambito sociale 14 per una maggiore sinergia e condivisione tra i Comuni.

Colgo l’occasione per ringraziare il Dott. Calabrò responsabile del Settore Affari Generali per il lavoro profuso e con il quale ci confrontiamo ogni giorno con i mezzi che la tecnologia ci permette. Un grazie anche ai volontari della Croce Rossa con la quale il Comune intensificherà la collaborazione già avviata nelle scorse settimane e sarà un punto fermo in questa Rete di aiuto alimentare divenendo un punto di riferimento per i cittadini. Insieme ce la possiamo fare, voi fate la vostra parte rimanendo a casa ed eseguendo tutte le misure di prevenzioni al contagio del Covid-19, noi come amministrazione, in particolare il Sindaco ed i Servizi Sociali si prodigheranno ad ogni tipo di aiuto per i nostri cittadini in difficoltà!

Silvana Ruggiero – Assessora Welfare e Politiche Sociali