BAGNARA CALABRA Consiglio Comunale, indennità di presenza: "Rinascita per Bagnara" chiede che sia devoluta al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Rinascita per BagnaraRichiesta contabilizzazione indennità di presenza maturata dal gruppo consiliare “Rinascita per Bagnara” e contestuale devoluzione al GOM di Reggio Calabria.

Premesso che il nostro gruppo consiliare di minoranza “Rinascita per Bagnara” ha, sin dall’insediamento di quest’amministrazione, manifestato la volontà di rinunciare all’indennità di presenza relativa ai lavori di partecipazione a consigli comunali e commissioni, chiedendo che la stessa venisse inserita in apposito capitolo di bilancio, al fine di essere devoluta a servizi di pubblica utilità; Considerata la situazione di straordinaria emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese;

Riteniamo di dover dare il nostro contributo alla causa, devolvendo interamente la somma maturata a titolo di indennità di presenza al GOM di Reggio Calabria, che rappresenta uno dei baluardi nella guerra sanitaria che la nostra nazione è chiamata a combattere. Pertanto, chiediamo che si proceda all’immediata contabilizzazione della indennità di presenza maturata dal nostro gruppo consiliare dall’insediamento del Consiglio comunale (luglio 2017)ad oggi, con contestuale devoluzione della stessa al GOM di Reggio Calabria.

Considerata la situazione di straordinaria emergenza sanitaria, la presente richiesta riveste carattere di assoluta urgenza. Confidando nella sua sensibilità alla problematica in questione, attendiamo fiduciosi una rapida risposta.

Il Gruppo RpB

Adone Pistolesi

Santa Parrello

Daniela Salerno