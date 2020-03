Al momento a Gioia Tauro non ci sono cittadini contagiati: Aldo Alessio invita tutti ad evitare inutili allarmismi

Comune di Gioia TauroAl momento a Gioia Tauro non ci sono cittadini contagiati. Stanno circolando fin troppe notizie false e voci infondate. In questa fase, serve senso di responsabilità e collaborazione. Vi prego perciò di seguire solo ed esclusivamente le fonti ufficiali. Fare allarmismo complica le cose e non aiuta ad affrontare con la dovuta lucidità l'emergenza.

A chi mi sta chiedendo di "blindare" la Città, ho il dovere di ribadire che Gioia Tauro è già di fatto blindata. Ci si può muovere solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, di salute e per approvvigionamento dei beni di prima necessità, come disposto anche dall'ultima ordinanza sindacale. La libera circolazione, quindi, è già vietata. A tal proposito, è importante che si eviti di uscire più volte al giorno per la spesa. Questo comportamento non è responsabile. I gioiesi stanno rispettando le disposizioni e le forze di polizia stanno effettuando regolarmente i controlli. L'unico modo per contrastare la diffusione del virus è restare a casa. Uniti ce la faremo. Il sindaco

Aldo Alessio