Coronavirus, nuova Ordinanza a Palmi: Ranuccio blinda la Città

Giuseppe RanuccioAlla luce dei recenti casi di coronavirus accertati nella piana di Gioia Tauro, a tutela della salute pubblica, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha ritenuto doveroso adottare nuove misure, ancora più stringenti. Si raccomanda a tutti i cittadini di leggere con attenzione il testo dell'ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Palmi ( https://www.comune.palmi.rc.it/ ) e di rispettare scrupolosamente quanto prescritto.

Punti fondamentali dell'ordinanza sono:

- Divieto di ingresso e uscita dalla città, se non per specifici ed urgenti motivi;

- Divieto di effettuare passeggiate e di svolgere attività, anche da soli, fatta eccezione per i casi in cui non vi sia una prescrizione medica;