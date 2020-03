Villa, emergenza rifiuti. Caminiti: "in contatto con AVR per trovare una soluzione"

CaminitiEsiste un’emergenza che va affrontata nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia del Coronavirus ed è quella dei rifiuti. Tutta l’amministrazione del Comune di Villa San Giovanni è impegnata nell’emergenza, e il sottoscritto come assessore delegato, insieme al sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, lavora giornalmente per trovare soluzioni adeguate.

L’Avr con una nota protocollata questa mattina, ci comunica che le difficoltà di raccolta sono dettate da un “assenteismo anomalo del personale addetto al servizio pubblico essenziale”. Un dato così elevato da creare allarme nella ditta stessa e in tutti gli amministratori della provincia coinvolti.

Proprio per questo ci siamo messi in contatto con l’ingegnere Veronica Gatto, responsabile dei servizi ambientali di Avr, per trovare al più presto una soluzione affinchè vengano ritirati tutti i rifiuti presenti in città e programmato un piano che garantisca il servizio.

L’attenzione è massima anche in questo momento delicato per tutta la popolazione, consapevoli che dobbiamo affrontare una doppia emergenza con il medesimo impegno.