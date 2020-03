Elezioni a Scilla: urge rimodulare i consigli di quartiere e frazioni

Comune di ScillaLa vita quotidiana è alle prese con le misure per contenere del coronavirus, ma il tempo scorre lo stesso e la primavera alle porte oltre che il clima riscalda anche i motori della politica. A maggio sarebbero previste, il condizionale è ora d’obbligo, le elezioni per il commissariato Comune di Scilla. Ma il dibattito politico è più che altro un monologo, tutto in mano all’ex sindaco Pasqualino Ciccone. Dove sono finite le opposizioni della passata consiliatura? Sembrano essersi evaporate.

Forse una delle cause di fondo per questo scenario democratico zoppo potrebbe però essere nel ruolo depotenziato ed ingrato che le minoranze si ritrovano a ricoprire, a seguito della riforma elettorale adottante il sistema maggioritario. Quando il consiglio si ritrova automaticamente per due terzi composto da eletti della lista del candidato sindaco più votato, ben poco margine d’azione, se non nullo, rimane ai quattro esponenti della minoranza. Ebbene, una politica lungimirante comprendendo questo problema, poiché il pluralismo ed il dibattito sono i termometri di una politica in buona salute, dopo un dissesto finanziario ed un commissariamento per mafia dovrebbe avere in agenda per Scilla l’obiettivo di rilanciare questo punto debole. Ma come?

Una soluzione sarebbe la rimodulazione dell’istituto dei Consigli di Quartieri e Frazioni, eredità amministrativa del compianto sindaco Pasquale Caratozzolo. Adottato nell’ottobre 2012, con un’oculata quanto semplice modifica dell’art.6 comma 7, questo regolamento potrebbe già da sé rivoluzionare lo scenario politico scillese. Basterebbe affidare alla minoranza la nomina dei 3/5 dei membri di quest’organo, lasciando i restanti 2/5 alla maggioranza, invertendo così la situazione e riequilibrando i rapporti interni all’Ente. Ma perché una maggioranza dovrebbe però volere rafforzare i propri avversari? La risposta è semplice: migliorarsi in termini di efficienza e buon andamento. Il confronto genera crescita e di ciò Scilla ha un reale bisogno.

Francesco Ventura