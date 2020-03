Coronavirus. Chiusura quasi totale dei negozi: resteranno aperti supermercati e farmacie. Un reggino supercommissario

Giuseppe Conte Solo farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari aperti. Chiusura totale di tutte le altre attività commerciali e la nomina di un super commissario all'emergenza coronavirus, il reggino (è nato a Melito di Porto Salvo) Domenico Arcuri (nella foto), attuale Amministratore Delegato di Invitalia.

Sono questi alcuni dei principali provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare quella che ormai anche l'OMS ha definito un'autentica pandemia. Lo ha annunciato, nel corso di un messaggio rivolto agli italiani e a reti unificate, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rispettare misure che rappresentavano un primo passo che non sarebbe stato l’ultimo. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. L’Italia rimarrà sempre una zona unica. Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie". Le parole del premier.

"Chiudiamo negozi, bar, pub e ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici i servizi di mensa. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche potranno continuare a svolgere attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza che evitino il contagio. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti“, ancora le parole di Conte.

Fonte RTV