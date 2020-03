BAGNARA CALABRA Vigili Urbani avvisano i cittadini con il megafono: "non uscite di casa"

Vigili Urbani - Bagnara - Coronavirus Vigili Urbani in campo a Bagnara Calabra. Già dal primo pomeriggio di oggi una pattuglia della Polizia Locale gira per le vie cittadine invitando la popolazione a restare a casa, evitare gli assembramenti, e di non frequentare luoghi affolllati.

L'invito è quello di uscire solo per fare la spesa, o per motivi indispensabili, così come recita il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ed in ogni caso mantenere sempre la distanza di sicurezza. Si può entrare ed uscire dal Comune solo per comprovate necessità. Si ribadisce inoltre l'obbligo di comunicare al Comune e al medico curante il rientro dalla zone del nord Italia. Fondamentale, in un momento di grande disagio, la cllaborazione da parte di tutti i cittadini.