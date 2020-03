Al via l'attività di sanificazione e prevenzione del Comune di Villa San Giovanni

Municipio Comune di Villa San Giovanni

VILLA SAN GIOVANNI - In relazione al contenimento della diffusione del Coronavirus il Comune di Villa San Giovanni ha messo in campo un piano straordinario finalizzato all'igienizzazione e sanificazione dei luoghi pubblici. Inizieranno domani le operazioni partendo dagli uffici comunali. Gli addetti dell'amministrazione sono già a lavoro. Il programma di sanificazione proseguirà con gli interventi nei luoghi pubblici, lavorando con turni straordinari per riuscire a igienizzare e sanificare tutte le diverse strutture del territorio comunale.