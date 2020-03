BAGNARA CALABRA Emergenza Coronavirus, servizi comunali: ecco gli orari e le nuove disposizioni

com bagnara

In conformità alla recenti disposizioni ed in linea con gli altri settori della PA, è stata emanata dal Sindaco apposita ordinanza che regolamenta la fruizione dei servizi comunali in occasione dell'attuale emergenza "Coronavirus". Si richiede alla cittadinanza di collaborare al fine di limitare i rischi sia al personale, che è tenuto a garantire la continuità dei servizi essenziali, sia agli stessi utenti.