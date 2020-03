Alex Tripodi (Art 1): solidarietà al primario Enzo Amodeo, uomo e professionista esemplare a livello nazionale

Amodeo - TripodiVicini ad Enzo Amodeo sono il parlamentare Nico Stumpo ed il gruppo dirigente nazionale di Articolo Uno

Condanniamo in modo fermo ed indignato l’aggressione e le minacce che il Primario Dott. Enzo Amodeo e la sua equipe medica della Cardiologia UTIC di Polistena hanno subito, un gesto ingrato ed inaccettabile, di una gravità inaudita, rispetto a chi in questo in ultimo anno ha invertito la tendenza trasformando una struttura in grave crisi in straordinaria eccellenza ed esempio per tutto il nostro paese, ad affermarlo è il Segretario Metropolitano di Articolo Uno e coordinatore nazionale dei giovani di sinistra Alex Tripodi.

Ad Enzo Amodeo, nostro compagno e dirigente di Articolo Uno, professionista di fama nazionale dalle grandi qualità umane, etiche, morali, non va solo la nostra solidarietà, ma un invito a proseguire con maggiore forza e passione -valori che da sempre hanno contraddistinto le qualità umane e professionali dell’uomo e del medico- per lottare e portare avanti il grande progetto di rinascita dell’ UIC di Polistena e all’interno dell’AMCO, per questo già nelle scorse ore in via telefonica ho informato il Deputato calabrese di Articolo Uno On. Nico Stumpo e tutto il gruppo dirigente nazionale compreso il Ministro della Salute Roberto Speranza di quanto accaduto e del supporto che il nostro compagno medico necessita al fine di proseguire l’opera di cambiamento che sta apportando sulla piana di Gioia Tauro.

Infine, anche rispetto all’emergenza del Covid-19, Tripodi afferma” dovremmo ringraziare i tanti medici ed operatori sanitari che con dedizione e sacrificio stanno lavorando in queste ore in sinergia con il grande lavoro del Ministro della Salute Roberto Speranza, a loro va tutta la nostra solidarietà, ed Enzo Amodeo è un simbolo della battaglia per la sanità pubblica da oltre tre decenni della storia calabrese”.