Coronavirus, "Bagnara Aperta": "il Sindaco attui misure di sicurezza a tutela dei cittadini. Quarantena obbligatoria per chi arriva da nord"

Bagnara Aperta - BagnaraBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta dopo aver attentamente letto il DPCM del governo italiano del 08/03/2020, in cui si delineavano le nuove zone rosse. A seguito di partenza in massa dalle stesse zone dalle stazioni ferroviarie, con i pullman e con la propria autovettura verso il sud.

Chiede al sindaco come prima autorità di sicurezza del paese di adottare tutte le misure necessarie avvalendosi del gruppo dei vigili urbani e dei carabinieri della stazione locale, per effettuare tutte le azioni necessarie per diminuire la possibilità di contagio dal virus COVID-19, con la messa in quarantena obbligatoria di tutte le persone arrivate da quei luoghi. Presidiando la stazione ferroviaria di Bagnara ed in comune accordo con i sindaci di Villa San Giovanni e Gioia Tauro dove presumibilmente potrebbero arrivare i nostri concittadini, che dovranno identificare e comunicare i nostri compaesani presenti su quei convogli.

Seppur contrariati da un comportamento vile che mette in pericolo l’intero territorio, chiediamo che tutti coloro che arrivano da quei posti, abbiano la compiacenza di adottare con coscienza tutte le misure necessarie.