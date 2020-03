Villa, entrano in maggioranza Bellantone, Barbalace e Facciolo. Richichi: «avvio di un confronto per aprire una nuova fase»

Sala Consiglio Comunale Villa«Avere nella maggioranza l’Ammiraglio Giuseppe Bellantone, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Adelaide Barbalace e il commissario cittadino di FdI Fabio Facciolo, darà un maggiore e più qualificato impulso all’azione amministrativa. Un benvenuto ai nuovi consiglieri e l’augurio di poter fare sempre meglio per la Città di Villa San Giovanni».

Saluta così i tre nuovi consiglieri il sindaco f.f. Maria Grazia Richichi che, già ieri sera durante il Consiglio Comunale, ha evidenziato come quest’ingressi aprono le porte a una nuova fase politico-amministrativa.

«L’ingresso dei tre neo consiglieri – ha dichiarato la Richichi - consentirà alla sottoscritta (invitata da più parti alle dimissioni che continuo a valutare come più volte dichiarato), a fare una seria pausa di riflessione che mi consenta di poter continuare un percorso che viene richiesto con forza dalla maggioranza e dai cittadini che abbiamo l’obbligo di rispettare e di servire dando loro risposte certe. Per farlo ho la necessità di confrontarmi con l’esecutivo e con tutti i consiglieri comunali, in un nuovo percorso che sia capace di rilanciare l’attività amministrativa e politica più volte interrotta, con un impulso nuovo e fortificato dalla presenza all’interno dell’ente di una commissione d’accesso verso la quale la fiducia era e rimane di massima trasparenza».