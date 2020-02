Emergenza Coronavirus: Marcello Anastasi (Io Resto in Calabria) incontra imprenditori del settore alberghiero-turistico

Incontro imprenditori con Marcvello AnastasiL’Onorevole Marcello Anastasi, interpellato da alcuni imprenditori del settore alberghiero-turistico mentre si trovava a Palazzo Campanella, dopo avere inviato un comunicato Ansa rivolto al Presidente Jole Santelli per la convocazione di un Tavolo regionale con le parti sociali e le associazioni al fine di lavorare a un piano efficace di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, si è recato presso l’Hotel Vittoria di Rosarno per confrontarsi visto i problemi che si stanno ripercuotendo sulle imprese che operano in questi settori.

All’incontro promosso da Antipasqua Rosario vicedirettore provinciale Confesercenti Reggio Calabria hanno preso parte alcuni imprenditori del settore fra i quali Varamo Renato tour operator, Zoccali Pierfrancesco tour operator, Maria Rosaria e Domenico Rizzo quali ricettori turistico alberghiero. L’Onorevole Anastasi ha ascoltato con attenzione le problematiche che sono state poste dai presenti e si farà interprete delle loro istanze affinché questo tavolo venga convocato e siano predisposti atti a tutela del lavoro e delle categorie che avvertono già i contraccolpi della crisi.

Gli stessi imprenditori hanno chiesto pari disposizioni a tutela dei loro interessi già previste dal Governo nazionale per le regioni a bollino rosso, in quanto di riflesso si registra una forte contrazione o addirittura l’azzeramento di prenotazioni-viaggi causata anche per via del blocco da parte di alcuni paesi esteri che impediscono nelle loro nazioni la possibilità di soggiorno-vacanza a chi proviene dall’Italia. Ancora sensibile è la riduzione e l’annullamento di cerimonie-pranzo-cena nel settore della ristorazione.

Inoltre è stata chiesta la riapertura delle biglietterie di alcune stazioni ferroviarie gestite da Trenitalia per favorire le operazioni di rimborso biglietti già acquistati nei confronti di chi non è nelle condizioni di gestire tecnologicamente e in autonomia questa situazione. Inoltre l’immediata apertura di un ufficio sportello regionale per prestare consulenza a tutti gli imprenditori turistico-alberghieri in questo momento in difficoltà.