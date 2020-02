"Bagnara Aperta" attende risposte sul federalismo fiscale: "Sindaco ormai prono su se stesso e incapace di prendere in mano la situazione generale"

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta vicino da sempre alle istanze dei cittadini, dalle quali vengono tutte le nostre proposte e segnalazioni, ritiene che anche in un momento così delicato per l’emergenza sanitaria COVID-19, si debba continuare a fare politica e incalzare la maggioranza consiliare ad adempiere ai propri doveri. Per questo motivo inviamo questo comunicato per chiarire alcune questioni e per lanciare l’ennesimo appello sulla questione federalismo fiscale.

In data 13 febbraio 2020 veniva protocollata dal nostro gruppo presso gli uffici del comune, una proposta indirizzata al sindaco ed ai capigruppo consiliari riguardo il federalismo fiscale. Qualche giorno dopo il consigliere comunale Santina Parrello di Rinascita per Bagnara scriveva chiedendo delucidazioni in merito alla nostra proposta agli uffici preposti. Dopo circa due settimane nessuna risposta è arrivata in maniera ufficiale e neanche ufficiosa da parte del sindaco e del suo esecutivo cittadino.

Da inizio legislatura tutti i cittadini bagnaresi si sono resi conto della poca voglia di discutere dei problemi del paese da parte dell’attuale maggioranza consiliareche si chiude a riccio e risponde solo quando viene attaccato politicamente il suo “uomo forte”, il vice sindaco, sempre con toni forti, stizziti, addirittura accusando la stampa di essere faziosa e di diffondere notizie false. Con lo scopo forse di impaurire i bravi giornalisti locali, per tappargli la bocca ed evitare che riproducano fedelmente, come sempre fattola cronaca del territorio.

Quanto sarebbe bello se usassero lo stesso ardore per rispondere alle tante proposte fatte da noi e soprattutto ai tanti cittadini che aspettano da troppo tempo di avere risposte appropriate e consone alle problematiche locali.Invece il sistema politico arcaico di questa maggioranza fa scudo contro ipotetiche interferenze, come se il ruolo che li investe fosse privato e non pubblico e quindi suscettibile di interesse da parte dell’intera cittadinanza.

Francamente siamo anche un po' stufi di vedere le nostre proposte, alle quali viene dedicato tempo e studio, accantonate in fretta e furia, anche perché riteniamo siano sempre proposte che vadano nell’interesse dei cittadini. Facciamo un ultimo appello, affinché la nostra proposta venga valutata serenamente senza isterismi di politici che pensano che solo per il fatto che è stata fata da noi debba essere messa da parte. La richiesta non la facciamo al sindaco ormai prono su se stesso e incapace di prendere in mano la situazione generale, non la facciamo neppure ad un assessore al bilancio fantasma, ma la facciamo all’assessore al welfare ed alle politiche sociali Silvana Ruggero.

Conosciamo la sua storia di persona perbene sempre al servizio dei più deboli, dei ragazzi diversamente abili e delle loro famiglie.Il fondo di solidarietà sociale è una grande opportunità perché quelle somme importanti potrebbero servire ad un settore importante e fondamentale come quello delle politiche sociali: maggiore copertura del servizio di assistenza agli anziani, taxi sociale, centro-ludico, pulmino e tante altre cose che dovrebbero essere garantite dal comune e che vengono alcune ovviate dalla grande generosità delle encomiabili associazioni di volontariato cittadino.

Attendiamo fiduciosi una sua risposta nel merito della questione, sperando che voglia intraprendere una strada del dialogo e non faccia come alcuni suoi colleghi di giunta che a parole aprono le porte del municipio, ma con i fatti ci ritroviamo di fronte a portoni chiusi ermeticamente a chiave con doppia mandata.