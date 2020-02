VILLA SAN GIOVANNI Docente rientrato da Lodi tiene lezione all'Ipalbtur: disposta la chiusura della scuola

A - Ipalbtur Disposta dal Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi per martedì 25 e mercoledi 26 febbraio la chiusura dell'Ipalbtur di Villa San Giovanni, a seguito della comunicazione della Direzione scolastica che nel plesso scolastico ha prestato servizio un docente che nei giorni 19 e 20 febbraio si era recato in Sant'Angelo Lodigiano, territorio di uno dei maggiori focolai di contagio.

"Appare necessario - scrive la Richichi - al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, disporre, in via cautelativa, la chiusura dell'istituto scolastico, in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari sul docente". Nella stessa ordinanza viene disposto che la Dirigente scolastica dell'Ipalbtur comunichi ai docenti, al personale ATA e agli studenti che sono stati a contatto con il docente a rimanere precauzionalmente in isolamento fino a quando non saranno resi noti gli accertamenti sanitari di rito.

