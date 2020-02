Avviata la fase congressuale dei Giovani Democratici di Reggio Calabria

KatiaTripodoREGGIO CALABRIA - Si è insediata la commissione congressuale metropolitana dei giovani democratici di Reggio Calabria per aprire ufficialmente la fase congressuale che si concluderà entro marzo.

L’organismo a cui è demandato il compito di organizzare il Congresso Metropolitano dei Giovani Democratici è composto da Rosario Annino e Salvatore Pellicano e Marco Canturi e presieduto dal Segretario Provinciale Katia Tripodo attuale Vice Presidente del Consiglio Comunale di Calanna.

C'è necessità nel nostro territorio dichiara il segretario Tripodo che la politica dei giovani democratici torni protagonista partendo dall’impegno nelle scuole e nelle università.

Sarà nostro compito afferma la giovane dem Katia Tripodo stimolare il Partito Democratico rispetto al massimo impegno per le elezioni amministrative a Reggio Calabria quale sfida nazionale da portare avanti contro la destra peggiore che vuole rimettere le mani sul nostro territorio.

Il Congresso che andremo ad organizzare conclude Katia Tripodo non solo rilancierà la nostra organizzazione giovanile in termini di nuove energie che saranno impegnate ma anche in termini di idee e contenuti da utilizzare per i prossimi ed imminenti appuntamenti elettorali.