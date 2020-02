A Polistena mobilitazione per la salute

Ospedale Polistena Mobilitiamoci per una sanità GIUSTA!!! Ora tocca a noi,a tutti noi,scendere in campo per chiedere il diritto ad esssre CURATI,per ribadire con tutte le nostre forze,che non siamo figli di un DIO minore,che non siamo SUDDITI,ma cittadini liberi,ITALIANI come i lombardi,i veneti,gli emiliani ecc. Non possiamo più sopportare che gli errori commessi nella gestione della sanità vengano pagati dagli ammalati,dai deboli. Ritroviamo il nostro orgoglio di cittadini,ritorniamo ad essere protagonisti difendendo i nostri diritti.



Mancano ANESTESISTI,CHIRURGHI,PEDIATRI,ed anche altri reparti hanno bisogno di colmare gli organici,ed i prossimi pensionamenti rischiano di procurare la paralisi totale.Appare umiliante il fatto che la semplice scelta del medico di base,costringe l’utenza a peregrinare per la piana,sottoponendosi a file interminabili che denotano una fallimentare organizzazione del servizio.Ed allora ci domandiamo,cosa succederà quando fra circa un mese bisognerà rinnovare l’esenzione del Ticket??Facciamo sentire ai medici ed a tutto il personale sanitario,la nostra vicinanza ed il nostro calore,per la INDISCUSSA disponibilità che spesso va oltre il loro dovere.

BASTA!!!!

Da MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

ci ritroveremo davanti all’Ospedale di Polistena,per far sentire la nostra voce,per assicurare il nostro diritto alla SALUTE,per dire che non saremo mai dei cittadini RASSEGNATI.Faremo un presidio permanente,civile,manderemo le nostre richieste al governo nazionale,ed insieme ai nostri SINDACI,prepareremo una giornata di mobilitazione generale,utile a far capire che non siamo più disponibili a chinare la testa.