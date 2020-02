BAGNARA CALABRA Anche "Rinascita per Bagnara" chiede informazioni sul fondo di solidarietà comunale

Fondo di solidarieta comunale La richiesta arriva da "Rinascita per Bagnara", è firmata dal Consigliere Comunale Santa Parrello, ed è rivolta al Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina, e al Dott. Giuseppe Marino. L'oggetto è il fondo di solidarietà comunale previsto per l'anno 2020.

La Parrello, in relazione alla lettera inoltrata da "Bagnara Aperta", chiede "informazioni in merito all'entità del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, al fine di valutare l'eventuale danno economico che ne deriverebbe per il comune di Bagnara da un'inadeguata applicazione del principio di perequazione, così come previsto dalla normativa vigente, e proporre, conseguentemente, un eventuale ricorso agli organi preposti per una ripartizione più equa delle risorse da destinare ai servizi essenziali".

Red