BAGNARA CALABRA Interruzione lavori scuola Paolotti: interrogazione di Adone Pistolesi

Plesso Paolotti - Lavori FermiAdone Pistolesi (Rinascita per Bagnara), attraverso un interrogazione scritta che riveste carattere di assoluta urgenza, chiede informazioni al Sindaco in riferimento sia allo svolgimento dei lavori, che ai relativi tempi di consegna del Plesso Paolotti di Porelli.

Pistolesi in qualità di consigliere comunale e capogruppo della lista (RpB) vuole che vengano chiarite "le motivazioni ufficiali del perché, da molte settimane, come da segnalazioni pervenuteci, il cantiere non risulti operativo".

Red