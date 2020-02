Regione Calabria,insediata Jole Santelli

Jole Santelli - Cittadella Si è insediata stamane, nella Cittadella regionale di Catanzaro, Jole Santelli, prima donna presidente della Regione Calabria.

Ad accogliere la presidente Santelli, in assenza del presidente uscente Mario Oliverio, all'estero per impegni presi in precedenza, c'era il vice presidente Francesco Russo. Al suo ingresso nella sede della , Santelli è stata accolta da un applauso dei presenti tra cui neo eletti consiglieri di maggioranza e dirigenti dei partiti e delle liste che l'hanno sostenuta nel turno elettorale che l'ha vista prevalere con oltre il 55% dei voti. "Io e la mia squadra - ha affermato Santelli, che ha ringraziato Russo e il presidente Oliverio, con il quale ha detto di essersi sentita e che incontrerà prossimamente - prenderemo il meglio della vostra esperienza. Le comunità crescono. Non ci sono cesure ideologiche, ma c'è una continuità programmatica sulle cose importanti. Non ci sarà pregiudizio alcuno ma solo valutazioni nel merito, nell'interesse esclusivo dei calabresi".

(Ansa)