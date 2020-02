Castorina: “bando per volontari della protezione civile, segnale importante di contributo per le comunità”

Castorina"Un bando che vuole implementare le possibilità per i cittadini di contribuire attivamente al bene comune e alla sicurezza della nostra comunità”.

Lo afferma Antonino Castorina, delegato alla Polizia Metropolitana ed al Bilancio, riguardo al bando pubblicato sul sito della MetroCity per la selezione dei volontari da iscrivere nel gruppo di volontariato di protezione civile della Città Metropolitana.

“Con questi strumenti vogliamo migliorare una macchina organizzativa già rodata come quella della protezione civile, settore nevralgico per la sicurezza delle nostre comunità che riesce a colmare carenze di altri organici durante eventi di rilievo e spessore dove serve una notevole professionalità e dedizione. Un gruppo di lavoro che vanta una perfetta macchina organizzativa frutto di una intesa ed una collaborazione fattiva tra i volontari, le varie realtà presenti nel territorio Metropolitano ed il lavoro che sta portando avanti la Polizia Metropolitana con il comandante Domenico Crupi che più volte ha dato dimostrazione di eccellenza e professionalità durante numerose emergenze che le nostre città hanno vissuto in questi anni”.

“Per questo motivo” - ha concluso Castorina - “ regolamentare il settore ed aprirsi ad energie nuove con la pubblicazione di un bando per reclutare altri volontari che possano dare un contributo importante alla sicurezza delle nostre città va nella direzione di rafforzare il nostro ente”.

Il bando è consultabile sul sito della città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo:

https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/protezione-civile/notizie-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-volontari-da-iscrivere-nel-gruppo-di-volontariato-di-protezione-civile-della-citta-metropolitana-di-reggio-calabria