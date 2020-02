BAGNARA CALABRA "Palloncino", alla fine lo gestisce il Comune

Palloncino - Bagnara Dopo vari tentativi andati a vuoto, da ultimo la gara ad evidenza pubblica andata deserta, non è rimasto altro al Comune di Bagnara Calabra che assumere la gestione diretta del cosiddetto "Palloncino", struttura sportiva che si trova nelle adiacenze del campo sportivo comunale.

Sarà adesso il Responsabile della U.O.C. IV, su mandato della Giunta Comunale, ad avviare la procedura per renternalizzare la gestione dell'impianto. In base a quanto disposto dalla Giunta il Funzionario Comunale dovrà attivarsi "per individuare la migliore soluzione che possa consentire al meglio la realizzazione del pubblico interesse, e l'esigenza di garantire speditamente la fruibilità dell'impianto all'utenza sportiva".

Per quanto riguarda le tariffe, sono quelle fissate dalla Giunta in una precedente deliberazione, mentre per le attrezzature dovranno provvedere le stesse società sportive che vorranno usufuire dell'impianto.

