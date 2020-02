Melia, un'analisi dal monte al mare

Melia dal monte al mareSebbene Melia non riesca ad esprimere una rappresentanza stabile presso il Consiglio Comunale di Scilla da circa un decennio, ossia dai tempi del cavaliere Vincenzo Porpiglia, i Melioti su questo versante hanno sempre più spesso dimostrato di avere del potenziale, in continuità con la storia politica ed amministrativa della Borgata. Infatti, analizzando i dati elettorali delle ultime due competizioni comunali, si nota come solo qui si riesca con costanza a giustapporre un’autentica alternativa. Sia analizzando le amministrative del 2011, ossia quelle vinte dalla lista del compianto sindaco Pasquale Caratozzolo, sia vagliando i dati di quelle del 2015, alcune realtà sono evidenti: su Scilla il vento del rinnovamento soffia da Melia.

Sono stati i Melioti i soli con costanza a mantenere la supremazia elettorale nella propria sezione, distanziando Ciccone di una cinquantina di voti nel 2011 (221vs193) e praticamente riconfermando immutato il dato anche nel 2015, dove la Borgata nonostante il concorso di tre liste, ha ben dimostrato una spiccata coesione, praticamente più che doppiando i risultati conseguiti da Francesco Santacroce (289vs126) e reggendo in contemporanea il vantaggio di una cinquantina di voti (289vs237) sull’allora vincente Pasqualino Ciccone.

Nonostante ciò, una pecca paralizza Melia: la forte dispersione elettorale. Essa costa alle candidatura meliote una perdita fissa di duecento voti, i quali si ripercuotono immancabilmente a discapito di una loro rappresentanza in Consiglio Comunale. Eppure i Melioti, col loro potenziale bacino di voti e la terza più alta affluenza ai seggi elettorali, non dovrebbero rassegnarsi ad un ruolo da comparsa nelle amministrative scillesi. Che manchi loro un catalizzatore attorno a cui coagularsi? Una cosa è certa: se Melia troverà la forza di presentarsi coesa, compatta, riuscirà a dimostrare una forza di cambiamento tale che, a prescindere dallo schieramento, ogni futura amministrazione dovrà tenere da conto e riconoscere.

Francesco Ventura