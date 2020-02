BAGNARA CALABRA Discarica "La Zingara": Consiglio Comunale contrario alla riapertura

la zingara Consiglio Comunale con diversi assenti quello di ieri mattina, ma che ha trovato un'intesa sulla posizione da assumere in merito alla riapertura della discarica "La Zingara" di Melicuccà. Il no alla riattivazione del sito è stato corale e messo nero su bianco dal Civico Consesso.

Ad essere approvata dai Consiglieri Comunali è stata non solo la mozione presentata da "Rinascita per Bagnara" ma anche l'emendamento proposto dal vicesindaco Mario Romeo che chiede "la bonifica dell'area e di tutte le aree contigue ricadenti nei comuni limitrofi che a tutt'oggi sono fonti di inquinamento ambientale". Nel contempo viene chiesto un incontro con le autorità politico-amministrative e tecniche preposte all'eventuale realizzazione di una nuova discarica per rifiuti esclusivamente non pericolosi in contrada "La Zingara", per discutere dell'impatto negativo sul territorio comunale di Bagnara Calabra dal punto di vista ambientale, economico, sanitario, e sociale.

Adone Pistolesi ed il gruppo di "Rinascita per Bagnara" portano a casa un risultato importante e riescono a compattare l'intero Consiglio Comunale su una posizione chiara ed univoca. Il "no" alla discarica adesso deve raggiungere chi ha il potere decisionale e soprattutto non abbassare la guardia su una problematica di vitale importanza per un'area di notevole pregio paesaggistico ed ambientale.

