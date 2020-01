Villa, l'Amministrazione: "Il voto delle regionali rafforza la nostra coalizione"

Comune Villa A dispetto delle analisi che circolano sulla stampa, il risultato delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Calabria rafforza la coalizione di centrodestra che amministra la Città di Villa San Giovanni con una percentuale superiore al 56% di preferenze, che la riconferma come il primo schieramento comunale.

Il movimento cinquestelle, invece, a Villa San Giovanni segna un vero e proprio crollo che si riflette a livello sia nazionale che regionale: non è stato eletto nessun consigliere regionale.

Ma è evidente che il radicamento del movimento nel territorio comunale stia scemando, probabilmente in relazione alla discutibile posizione politica di opposizione pregiudiziale rispetto all’amministrazione e comunque di appiattimento rispetto alla linea politica della minoranza, dal Partito Democratico e di esponenti di liste civiche.

Bene tutti gli alleati della coalizione di centrodestra che ottengono importanti percentuali.

Il centrodestra si confermerà vincente anche nelle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria necessarie per acquisire la guida politica ed amministrativa della Città Metropolitana.

Da ultimo e non per importanza, analizzando i flussi elettorali rispetto alle elezioni comunali del 2017 emergono due dati molto rilevanti: per un verso la coalizione di centrosinistra segna una decisa battuta d’arresto, a fronte infatti di 2.127 ottenuti nella competizione comunale di tre anni orsono registra soli 1.774 voti.

Il risultato complessivo della coalizione alla guida della città dimostra che il consenso politico è cresciuto sia in termini numerici che in percentuale e soprattutto documenta la fiducia che i cittadini hanno verso la maggioranza.

Emerge chiaramente come non esista un’alternativa politica ed elettorale al centrodestra villese che, nonostante tutte le difficoltà del momento, sente sempre più il dovere di continuare ad amministrare per dare le giuste risposte alle esigenze di tutto il territorio villese.

Queste elezioni non devono, tuttavia, creare divisioni tra vincitori e vinti, ma devono spingere chiunque a dare il proprio contributo per il bene del territorio, affrontando insieme tutte le tematiche più urgenti e importati che interessano la Città, con il coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali di buona volontà senza distinzioni di appartenenza. Jole Santelli sarà invitata presto in città e sarà un attento e valido riferimento per Villa San Giovanni e per tutti i Villesi.

L'amministrazione - Ric e pubbl