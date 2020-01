Regionali: continua il tour elettorale di Roberto Vizzari, dopo il successo delle tappe precedenti. Il gran finale sarà a Campo Calabro

ROBERTO VIZZARISi dirige verso le zone costiere, verso il cuore dell’Area dello Stretto, il tour elettorale di Roberto Vizzari, candidato al Consiglio Regionale con l’Udc nella Circoscrizione Sud, che in queste settimane ha incontrato centinaia di cittadini pronti a sostenere il suo progetto politico alle elezioni del 26 Gennaio.

Un progetto che, partendo da punti fondamentali quali: lavoro ed occupazione, infrastrutture, sanità e legalità, ha preso forma grazie all’apporto dei partecipanti, che hanno aderito all’iniziativa proponendo idee e soluzioni per il rilancio della Calabria.

Tanti i professionisti che hanno offerto le loro competenze per la formazione di una “squadra di Governo” che rappresenti veramente e concretamente il territorio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: Venerdì 17 Gennaio alle ore 17.30 Roberto Vizzari incontrerà la popolazione di Villa San Giovanni. L’evento si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’Hotel La Conca.

Domenica 19 Gennaio sarà la volta di Bagnara Calabra. Appuntamento per tutti alle ore 18.00 presso l’Hotel Vittoria.

Il GRAN FINALE si terrà, invece, a Campo Calabro, di cui Roberto Vizzari è cittadino.

“Una scelta simbolica – ha affermato il candidato – perché voglio chiudere in bellezza tra la mia gente, per attingere dalla loro energia, dalla loro passione e dal loro sostegno quel quid in più che ci porterà alla vittoria di questa battaglia elettorale”.