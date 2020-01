BAGNARA CALABRA Pistolesi ricevuto dal Prefetto di Reggio Calabria

Adone Pistolesi Il gruppo consiliare "Rinascita per Bagnara" è stato ricevuto dal Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e dal vice prefetto Francesco Silvio Campolo per parlare dello stato di emergenza in cui versa la cittadina tirrenica. "Abbiamo discusso anche di possibili documentabili nuove emergenze - spiega il capogruppo Adone Pistolesi - figlie di trascuratezza e sottovalutazioni che potrebbero eventualmente confermare e comprovare una condivisione temporale e trasversale di responsabilità quanto meno politiche-amministrative".

All'incontro il gruppo ha discusso della mozione presentata in Consiglio Comunale sulla discarica "La Zingara"di Melicuccà, del problema della raccolta dei rifiuti, dell'attuale situazione degli edifici scolastici, del rione Marinella e Cacilì dopo l'ultima devastante mareggiata, della consegna dei lavori della strada di Santa Barbara e ancora della mancata regolamentazione delle concessioni e gestione delle strutture e beni pubblici come il campo sportivo, il "Palloncino" ed il palazzo De Leo di Pellegrina. Si è posta l'attenzione anche sulle opere incompiute come l'auditorium e il palazzetto dello sport di Pellegrina.

"Agli appelli elettorali, alle promesse, il nostro gruppo - aggiunge Pistolesi - preferisce offrire un invito aperto e pubblico con l'augurio di avere al più presto il prefetto Mariani, cioè l Stato, a Bagnara Calabra, perchè veda quello che vedono i nostri occhi".

Tina Ferrera