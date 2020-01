BAGNARA CALABRA "Bagnara Aperta" chiede all'Amministrazione Comunale di dare la gestione del "Palloncino" a tutte le associazioni sportive cittadine"

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta molte volte negli ultimi tempi è intervenuto riguardo la situazione delle strutture sportive cittadine, sempre con spirito propositivo, ovviamente segnalando le gravi inadempienze di un’amministrazione incapace di gestire un settore così importante per le nuove generazioni.

Verificato come ampiamente previsto dal nostro precedente comunicato del 16/12/2019 che la seduta di gara per la gestione della struttura comunale denominata “Palloncino” è andata deserta, il gruppo Bagnara Aperta ribadisce con forza la proposta fatta circa un mese fa:

Predisporre un regolamento comunale per la gestione della struttura “Palloncino”, al vaglio delle commissioni consiliari e sottoposto al voto del civico consesso; Dare la gestione a tutte le associazioni sportive cittadine, tramite una discussione pubblica e sulla base del suddetto regolamento, associazioni che dovranno assumersi l’onere dei costi ordinari; 1^ ipotesi - Stabilire un piano di interventi a carico dell’amministrazione, con adeguata programmazione per la sistemazione degli spogliatoi e quant’altro per rendere fruibile la struttura ai ragazzi; 2^ ipotesi – Eventualmente per accelerare i tempi dare le autorizzazioni necessarie alle associazioni sportive per effettuare i lavori inerenti gli spogliatoi, scalando le spese dall’affitto mensile per la gestione della struttura.

Pensiamo che si sia perso fin troppo tempo dietro inutili e farneticanti procedure senza senso ed affinché il “Palloncino” non diventi un’opera morta, come il palazzetto dello sport, chiediamo che l’amministrazione in maniera celere e competente intervenga a risoluzione della problematica.

Soprattutto ci aspettiamo che l’esecutivo cittadino si ponga in maniera differente, che voglia ascoltare le istanze dei cittadini e lasci da parte il “modus operandi” che ha contraddistinto la propria azione politica fino ad oggi, azione politica arrogante, superficiale e distante dai bisogni dei cittadini.

Attendiamo quindi fiduciosi una risposta, un impeto d’orgoglio che li scalzi dalla sedia, senza inutili interventi e passerelle di politicanti che cercano consensi al voto regionale sulla pelle della gente, con il codazzo compiacente di politici locali, ma con fatti concreti utili alla popolazione bagnarese.

Ric e pubbl