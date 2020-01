Roberto Vizzari (UDC), alla Regione con la lungimiranza di chi guarda al mare dai monti

Vizzari - IncontriLa prima settimana elettorale di Roberto Vizzari, candidato al consiglio regionale con la lista UDC, si è concentrata in tre incontri tra San Roberto, Scilla e Melia, area di cui è nativo e rappresentante il cuore caldo del bacino su cui l’ex sindaco conta di fondare la propria base elettorale.

«Noi dobbiamo farci forti di una prospettiva diversa dagli altri, quella della lungimiranza, che ben conosce chi è abituato a guardare l’orizzonte dal monte, con lo sguardo rivolto verso il mare – spiega Roberto Viazzari – Chi ha amministrato quindici anni un Comune sa bene come la vera soluzione sul lungo periodo sia quella di creare le condizioni affinché si creino nuovi posti di lavoro. Il fulcro della questiona è questa, è col lavoro che si risponde all’emigrazione giovanile, allo spopolamento, alla legalità ed al miglioramento della qualità della vita. Tanti sono i progetti che da sindaco ho affrontato, molti sono riusciti, grazie alle capacità progettuali della nostra squadra, e molti altri no, per carenza di un interlocutore attento e competente ai nostri territori. Serve una rappresentanza».

L’accoglienza delle tre località a cerniera tra l’Aspromonte e la Costa Viola è stata ovunque calorosa e ricca di entusiasmo, con una cittadinanza consapevole di come l’intero versante non sia mai riuscito ad esprimere un proprio consigliere, eccezion fatta per una breve parentesi villese. La sanità con l’Ospedale “Scillesi d’America”, le infrastrutture col passaggio sul ponte tra Solano e Melia ed infine il recupero delle aree interne a San Roberto sono stati tra i vari punti trattati.

«Voglio offrire all’elettorato che vorrà accordarmi la sua fiducia una visione d’insieme. Abbiamo l’esempio di Tropea e di come dalla sua crescita turistica tragga beneficio l’intero circondario e soprattutto l’entroterra. Lo sviluppo che vogliamo vede Scilla, la perla della Costa Viola, come volano di sviluppo orizzontale da Villa San Giovanni a Bagnara e verticale sino a Fiumara e l’intera Vallata».

Francesco Ventura