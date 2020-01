"Bagnara Aperta": "cominciano le passerelle politiche sulle macerie di Marinella"

Bagnara ApertaBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta dopo aver assistito in queste ultime settimane ai disagi subiti dal rione Marinella dopo le mareggiate, alla situazione drammatica del porto, disastri annunciati e colpevolmente amplificati da una mancata programmazione e progettazione strutturale per mettere in sicurezza l’intero rione, ritiene di dover fare alcune considerazioni.

In data 23 dicembre 2019 il gruppo Bagnara Aperta lanciava un appello di fare richiesta urgente per lo stato di emergenza, per poter individuare le risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e soprattutto di interventi per ridurre il rischio residuo. Il giorno dopo il consigliere di Rinascita per Bagnara accoglieva il nostro appello e lo faceva suo, l’amministrazione correttamente si metteva in moto e pare che lo stato di emergenza sia stato attivato. Quello che ci aspettiamo e soprattutto che si aspettano gli abitanti di Marinella ed i pescatori, è che la politica svolga il proprio compito partendo da quella nazionale, passando per quella regionale e finendo per quella locale che avrà il difficile compito di avviare le procedure di progettazione e l’iter che porterà ai lavori in modo corretto e veloce senza perdersi in inutili fardelli burocratici.

Abbiamo assistito ed assisteremo a passerelle politiche di individui che marceranno sulle macerie di Marinella promettendo qualsiasi cosa, salvo poi dissolversi nel nulla il giorno dopo le elezioni. Quello che conta sono i fatti e non le promesse di cui il nostro martoriato paese ne ha piene le tasche. Il primo sopralluogo politico è di queste ore da parte del centrodestra, ora ci aspettiamo anche quello del centrosinistra per completare il quadro dei politici che arrivano stupiti e che si metteranno la mano sul cuore garantendo il proprio impegno per la risoluzione dei problemi. A questo proposito vorremo capire quali siano gli assetti del consiglio comunale nel mentre di queste elezioni regionali. Il vice sindaco Mario Romeo che fa parte di una compagine di centrosinistra accoglie insieme ai due consiglieri di opposizione di Uniti per crescere la candidata a governatore del centrodestra, schierandosi ufficialmente, in maniera netta ed inequivocabile.

A questo punto vorremmo capire che posizioni assumerà il sindaco del PD Gregorio Frosina e tutta la sua squadra, se il preannunciato e paventato rimpasto in giunta che tarda ad arrivare escluderà coloro che col centrosinistra non c’entrano nulla, oppure se la voglia di rimanere in sella, di mantenere la poltrona manterrà questo spudorato pastrocchio politico evidente ed indecente.

