Jole Santelli incontra i pescatori di Bagnara: “tavolo tecnico da convocare con urgenza, ed il coinvolgimento dei parlamentari europei”. Questa la proposta per affrontare la crisi del settore

Pescatori incntrano Jole SantelliBAGNARA CALABRA - Non erano in tanti al Porto di Bagnara Calabra i pescatori che nella tarda mattinata di ieri hanno incontrato la candidata presidente del centrodestra Jole Santelli che, nel fitto programma domenicale, è riuscita a ritagliarsi uno spazio per raggiungere la cittadina della Costa Viola e rendersi conto di persona dei danni causati dal maltempo alla struttura portuale e alla zona di Cacilì.

Ad accoglierla, accompagnata dal deputato Francesco Cannizzaro, oltre ai pescatori, il vicesindaco di Bagnara Mario Romeo, il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Antonella Tripodi, e i dirigenti di alcune cooperative locali. Nonostante l’ora tarda, battaglieri come sempre, i presenti hanno sciorinato alla Santelli tutta una serie di problemi a cui vanno incontro giornalmente nel portare avanti il proprio lavoro; dai vincoli europei, alle limitazioni delle leggi nazionali ed internazionali, ai mancati aiuti, fino alla difficoltà di operare all’interno del porto cittadino, gravemente danneggiato dalle ultime mareggiate.

Romeo -- Santelli - CannizzaroJole Santelli ha ascoltato tutti, e oltre all’impegno di coinvolgere Antonio Taiani, ha proposto un incontro a Bagnara alla presenza dei rappresentanti dei pescatori calabresi, dei parlamentari europei, e di tutti coloro che a vario titolo hanno responsabilità nel settore della pesca, per cercare di trovare una soluzione che aiuti i pescatori di Bagnara e l’intera marineria calabrese.

