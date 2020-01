BAGNARA CALABRA "Emergenza Porto": Rinascita per Bagnara, "se ne discuta in Consiglio Comunale e nella stessa struttura portuale"

Santina Parrello - Daniela Salerno "Rinascita per Bagnara" incalza l'Amministrazione Comunale e chiede di discutere di "Emergenza Porto" nel prossimo Consiglio Comunale. La richiesta non si ferma qui, nella stessa missiva viene chiesto che la discussione sui danni causati dal maltempo si tenga "nell'area adiacente alla stessa struttura portuale, al fine di evidenziare anche simbolicamente la centralità del tema".

Adone Pistolesi, Santina Parrello e Daniela Salerno chiedono l'inserimento "nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, o comunque in altro Consiglio appositamente convocato, un dibattito sull'emergenza porto, quest'ultimo infatti, dopo gli eventi naturtali recenti ha subito ulteriori danni alla struttura, già seriamente compromessa dalla mancata manutenzione mai effettuata negli anni".

La richiesta, scrivono i consiglieri comunali di "Rinascita per Bagnara", nasce dall'esigenza che "l'Amministrazione Comunale renda noto alla cittadinanza quali siano le iniziative e gli atti amministrativi già intrapresi e da intraprendere al fine di rendere il porto sicuro, funzionante ed efficiente, atteso il ruolo strategico che esso riveste per l'economia del paese in relazione alle ricadute sulla pesca e sul turismo, oltre a rappresentare una risorsa fondamentale per le casse comunali".

Red