BAGNARA CALABRA Arriva in Consiglio comunale la mozione di Pistolesi: "no alla discarica di Melicuccà"

Adone Pistolesi - Arriva in Consiglio comunale, con inizio alle 9.30, la mozione anti discarica di Melicuccà presentata da Adone Pistolesi. Tre i punti all'ordine del giorno: oltre alla mozione, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, la ratifica della delibera di Giunta n. 161 del 19 novembre avente ad oggetto la variazione d'urgenza n. 4 al bilancio di previasione finanziario 2019/2021, anno 2019.

L'ultimo Consiglio comunale risale allo scorso 5 agosto. "Si rincorrono voci - scrive sui social Pistolesi in merito alla convocazione - di assenze e rinvii. Non vorremmo che la decisione del Sindaco metropolitano di togliersi il problema della spazzatura dalla sua cittadina fosse la riapertura della discarica "La Zingara" di Melicuccà. Non vorremmo che i cinque anni di Oliverio-Falcomatà ricadessero proprio suil paese al quale avevano fatto tante promesse a maggio del 2017, quando tutti assieme, governatore Mario Oliverio, presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, Sebi Romeo e Battaglia sponsorizzavano questa coalizione partitica.Dopo i cinque anni di Giuseppe Scopelliti e quelli di Oliverio, quello che resta è solo l'emergenza".

Contrario alla riapertura della discarica di melicuccà anche il consigliere Michele Spoleti, delegato alle Frazioni: Potrebbe rappresentare un serio pericolo per l'ambiente - ha dichiarato in passato - e in particolare per l'inquinamento delle falde acquifere, ma anche perchè potrebbe causare un grosso danno economico legato al possibile sviluppo del nostro territorio, un'area per la quale negli ultimi annio si è lavorato tanto". Si prospetta quindi una seduta consiliare dai toni accesi.

Tina Ferrera