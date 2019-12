BAGNARA Niente Consiglio Comunale domani per Rocco Dominici: "protesto con l'assenza il fallimento politico amministrativo di linea, indirizzo e metodo"

Mur Porto Bagnara BAGNARA CALABRA - Domani ci sarà consiglio comunale con punto principale la 'Ratifica delle variazioni del Bilancio comunale' 2019. Ratifica, cioè una presa d'atto! Dopo l'astensione, l'uscita dall'aula, protesto con un'assenza politica a quello che è il fallimento politico amministrativo di una linea, di un indirizzo, di un metodo. Un fallimento di un gruppo e non dei singoli. Un fallimento come amministratori e non come persone.

Invito tutti i componenti della maggioranza ad analizzare i risultati di un metodo inadeguato e inidoneo per una comunità che vive la più profonda crisi politica, amministrativa, culturale, sociale ed economica dal dopoguerra ad oggi.

Invito tutti i componenti del consiglio ad un'attenta lettura dei numeri del bilancio che pur rispettando norme e regole ammazzano ogni speranza. Numeri del bilancio che una volta approvati caricano di responsabilità tutti i componenti del consiglio comunale, senza distinzione tra assessori e consiglieri, senza distinzioni tra opposizioni e maggioranza, senza distinzioni tra presenti ed assenti.

Invito nuovamente il nostro Sindaco, cosi come ho fatto come "Officine", cosi come ho fatto con le mie dimissioni, cosi come ho fatto in questi mesi in relazione alle problematiche sui rifiuti, ad azzerare l'esecutivo e verificare se esiste la possibilità di dare un nuovo corso a questa maggioranza. Un nuovo corso capace generare soluzioni strutturali, spiegare il perché di certe scelte, coinvolgere tutti, condividere scelte. Se cosi non fosse meglio terminare qui questo tentativo prima che anche la speranza di un futuro migliore possa andare persa.

Il consigliere comunale indipendente - Rocco Dominici