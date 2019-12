Regionali, Vizzari si candida con l’Udc: sabato a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria politica

Inaugurazione segreteria politica Roberto VizzariRoberto Vizzari scende in campo e si candida alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale in Calabria. Già sindaco di San Roberto dal 2004 al 2019, prenderà posto nella lista per la provincia di Reggio Calabria dell’Udc.

Una lista ricca di amministratori locali, operatori culturali, esponenti della società civile, che parteciperà alle prossime elezioni regionali nel campo del centro destra e che – come affermato nelle ultime ore dal segretario regionale Francesco Talarico - “rappresenterà il punto di riferimento per l’area dei moderati”.

Vizzari porta con sé la sua esperienza di amministratore qualificato e apprezzato dalla popolazione. Tanti i risultati conseguiti negli anni e le battaglie condotte per il territorio reggino, per il quale, ancora una volta, sceglie di impegnarsi, al fine di fare cambiare passo ad una Calabria ormai da troppo tempo stretta dall’impasse a cui l’ha condannata il centrosinistra.

“Va cambiato il modo di approcciarsi alla realtà, politica e sociale, alle difficoltà, ai problemi” esordisce Vizzari.

“Con questa candidatura voglio portare avanti un nuovo modo di fare che rimetta al centro le persone e i rapporti umani, quotidianamente logorati da protagonismo ed egoismo. Chiedo a tutti la capacità di mettersi in ascolto, senza mai essere in contrapposizione con nessuno, quanto piuttosto in concorrenza. Voglio creare un percorso diverso, fatto di condivisione e trasparenza, di collaborazione con i cittadini, per fare realmente la differenza. Ritengo che i reggini e i calabresi possono riuscire a farla, se ne hanno davvero voglia”.

Per questo, sabato 28 dicembre alle ore 17.30 si terrà a Reggio Calabria, in via V. Veneto 81/B Piano Terra l’inaugurazione della sua segreteria politica. Un punto d’ascolto e di riferimento per le istanze dei cittadini.

“Non un semplice comitato elettorale, ma una certezza per tutti coloro che vorranno passare a trovarci” ha detto Vizzari, che incontrerà le sue elettrici e i suoi elettori ed illustrerà le motivazioni della propria candidatura.

Parteciperanno alla presentazione della candidatura, che si terrà nella vicina sala congressi del Grand Hotel Excelsior, il segretario regionale dell’Udc, Francesco Talarico; il Vice Segretario regionale dell’Udc, Luigi Fedele; il Commissario Provinciale Udc, Paola Lemma; il commissario cittadino Udc, Paolo Arillotta.