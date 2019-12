BAGNARA CALABRA Addio al Bastione Cacilí!!!: nota stampa di Antonella Tripodi Commissario cittadino di Fratelli d'Italia

Il muraglione di Cacilì completamente distrutto Addio al Bastione Cacilí!!! La spiaggia della nostra fanciullezza, spezzata e spazzata completamente via dagli ultimi marosi. La spiaggia sotto la Torre Saracena, il posto simbolo della bella Bagnara, un colpo al cuore vedere tutta quella distruzione.

Abito a poche decine di metri, eppure non ho avuto il coraggio di andare a vedere le condizioni della strada che il mare ha inghiottito, siamo in piena emergenza, ma non lo siamo da adesso, anche la passata giunta doveva occuparsene, ma si è aspettato ancora a lunedì 23 dicembre perché il mare si portasse via l'ultimo pezzo. Mi auguro che presto si pensi al ripristino del bastione e della strada che lo sovrasta oltre al piazzale, e si pensi all'incolumità dei cittadini. Buon Natale Bagnara Calabra di vero cuore.

Antonella Tripodi, Commissario Cittadino Fratelli d'Italia.