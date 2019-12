BAGNARA CALABRA Emergenza a Marinella: Adone Pistolesi (RpB) chiede un consiglio comunale straordinario

Adone PistolesiIl sottoscritto, da consigliere comunale e da capogruppo di “Rinascita per Bagnara” nella immediatezza è per la convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario dove tutti insieme al di là di ogni altro aspetto di legittima contrapposizione sulla conduzione politico-amministrativo che ci ha visto e ci vede ancora oggi divisi e malgrado il rammarico profondo per il non essere stati mai ascoltati, coinvolti costruttivamente e mai assecondati in ogni nostra richiesta pro-paese,

pur permanendo palese che in questi 30 mesi di amministrazione comunale è mancata qualsivoglia visione, programmazione e azione concreta che mettesse in atto con i finanziamenti da anni già concessi, interventi preventivi di tutela e protezione delle infrastrutture e della comunità bagnarese, - ripete e invoca - la convocazione di un consiglio comunale straordinario, perché si condivida insieme e unanimamente una richiesta a Tutte le Istituzioni (Metropolitana, Regionale e Nazionale) per il riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale per il Rione Marinella e quindi per il Comune di Bagnara Calabra.

- Da ieri, per quello che ho potuto, anche riservatamente, ho già richiesto, anzi pregato (letterale) Autorità e Istituzioni perché si attivino concretamente.