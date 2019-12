Maltempo, "Bagnara Aperta" si appella al Sindaco: "si faccia valere nelle sedi competenti, e pretenda sicurezza per la propria gente"

Maltempo - Strada chiusaIl gruppo Bagnara Aperta a seguito degli ultimi eventi climatici ritiene doveroso fare un appello al sindaco di Bagnara Calabra. Nelle ultime settimane il territorio comunale è stato interessato da fenomeni atmosferici che hanno messo in ginocchio soprattutto la zona di Marinella. I forti venti e soprattutto il mare in tempesta hanno causato molteplici danni, tra cui una strada crollata, la strada che porta al porto cittadino, di fondamentale importanza per i pescatori locali. Sappiamo tutti che le cause sono da addebitare all’erosione costiera ed ai mancati interventi di protezione e di ripascimento delle spiagge.

Gli eventi spesso vengono previsti con alcuni giorni di anticipo e pare che la prossima settimana potrebbe esserci ancora maltempo e soprattutto mareggiate con onde molto alte. Per questo motivo con senso di responsabilità, scevri da ogni spirito polemico, invitiamo il sindaco a fare richiesta urgente al capo del Dipartimento delle Protezione Civile, ai sensi dell’art. 5 della Legge 225 del 1992, di certificare la situazione di Marinella, in modo tale da proporre al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza, per poter individuare le risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e soprattutto di interventi per ridurre il rischio residuo.

Lanciamo questo appello augurandoci che non cada nel dimenticatoio, ma che la richiesta venga effettuata immediatamente. Il rione Marinella non ha bisogno di misure tampone ma di risposte strutturali importanti. Con la mareggiata della settimana scorsa il mare ha superato i muri di contenimento ormai inefficaci portando i detriti a ridosso delle case e distruggendo un centro sportivo dove molti dei nostri ragazzi si allenavano, la seconda volta è crollata una strada, non osiamo immaginare cosa potrà accadere con le prossime mareggiate. Prima che avvenga qualcosa di grave alle cose e soprattutto alle persone, chiediamo alla prima istituzione cittadina di farsi valere nelle sedi competenti, di pretendere sicurezza e decoro per la propria gente.

Bagnara Aperta